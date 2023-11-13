Альшин: «Болельщики «Факела» приехали бы и на матч в Москву»

Один из лидеров «Факела» Ильнур Альшин оценил состояние газона на Центральном стадионе профсоюзов после того, как его перед игрой с ЦСКА привели в порядок местные агрономы.

«Поле было намного лучше, чем в игре против «Спартака». Большое спасибо агрономам. Хотя наши болельщики и в Москву бы приехали, но дома всегда приятнее и лучше», - делится Альшин в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» и ЦСКА разошлись ничьей – быстрый гол в первом тайме оформил Виктор Давила, однако в добавленное время счёт с подачи Хызыра Аппаева с левого фланга сравнял ударом головой Кирилл Божин.