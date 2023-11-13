Алексей Березуцкий сыграет против легенд «Локомотива»

Бывший защитник столичного ЦСКА Алексей Березуцкий подтвердил своё участие в ретро-матче звёзд ЦСКА против звёзд московского «Локомотива». Игра пройдёт в грядущую субботу, 19 ноября на газоне «РЖД Арены» в Черкизове.

«Алексей Березуцкий подтвердил участие в матче Лиги легенд между «Локомотивом» и ЦСКА», - говорит «Спорт-Экспрессу» собеседник из РФС.

Напомним, что Алексей Березуцкий вместе с братом Василием выступал за армейский клуб с 2001 по 2018 годы. В 2021-2022 годах Алексей был главным тренером ЦСКА. На данный момент он не занимается тренерской деятельностью.