Евгений Чернов: «Ростов» стабилизировал ситуацию»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов оценил результаты команды в первой части текущего сезона чемпионата России.

«Провальным первый круг я точно не считаю, таким было только начало сезона. В последние два месяца мы стабилизировали ситуацию, будем стараться улучшить наше положение в таблице», — заявил Чернов «РБ Спорту».

По мнению футболиста, у «Ростова» есть все необходимое для исправления ситуации, нужно просто продолжать работать.

В сезоне-2023/24 Чернов принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

В 15 турах РПЛ подопечные Валерия Карпина сумели набрать 17 очков. В настоящий момент дончане располагаются на 11-й строчке.