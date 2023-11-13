Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евгений Чернов: «Ростов» стабилизировал ситуацию»

13 Ноября 2023 • 21:21 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Защитник «Ростова» Евгений Чернов оценил результаты команды в первой части текущего сезона чемпионата России.

«Провальным первый круг я точно не считаю, таким было только начало сезона. В последние два месяца мы стабилизировали ситуацию, будем стараться улучшить наше положение в таблице», — заявил Чернов «РБ Спорту».

По мнению футболиста, у «Ростова» есть все необходимое для исправления ситуации, нужно просто продолжать работать.

В сезоне-2023/24 Чернов принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

В 15 турах РПЛ подопечные Валерия Карпина сумели набрать 17 очков. В настоящий момент дончане располагаются на 11-й строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Евгений Чернов

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
20:27
Гендиректор «Пари НН»: «Клуб выполнил задачу на первый круг»
15:02
Вице-президент «Ростова» отказался оценивать результаты команды в РПЛ
13:16
Игрок «Ростова» Глебов — о матче со «Спартаком»: «Вышли не с тем настроем»
10:47
Байрамян — о неудачах «Ростова»: «Возможно, кто-то поверил, что он суперзвезда»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
22:05 · Россия. Премьер-лига
Эксперт назвал преимущество «Локомотива» перед конкурентами
21:59 · Россия. Премьер-лига
В матче «Факела» и ЦСКА сыграли два вратаря старше 37 лет – это третий подобный случай в РПЛ
21:49 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «Когда Бердыев выходил на тренировку – его было не узнать»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Я бы не стал торопиться с увольнением Ганчаренко»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Стукалов оценил низкую результативность Промеса в этом сезоне
21:37 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал лучшего тренера РПЛ в первом круге
21:32 · Россия. Премьер-лига
Альшин: «Болельщики «Факела» приехали бы и на матч в Москву»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Агент: Черчесова в «Спартаке» не будет — на место Абаскаля ищут иностранца
21:28 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий сыграет против легенд «Локомотива»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Евгений Чернов: «Ростов» стабилизировал ситуацию»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Сразу три игрока в 15-м туре сыграли сотые матчи в РПЛ за свой клуб
21:12 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Возможно, «Спартаку» стоит поменять главного тренера»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Рыбус не сыграет до конца года, подтвердил Рахимов
21:02 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» рассказал о самочувствии после операции на бедре
20:56 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Не считаю, что уступили «Рубину» по игре»
Все новости
Рекомендуем