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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сразу три игрока в 15-м туре сыграли сотые матчи в РПЛ за свой клуб

13 Ноября 2023 • 21:16 Комментировать

Сразу три игрока в минувшем, 15 туре Российской премьер-лиги провели сотые матчи за свой клуб.

Защитник «Ахмата», серб Мирослав Богосавац провел сотый матч в чемпионатах России, все из них – в составе грозненского клуба.

Результативный защитник «Ростова» Максим Осипенко в сотый раз в чемпионатах России вышел в стартовом составе дончан и отметил юбилейный для себя матч забитым голом.

А голкипер «Рубина» Юрий Дюпин провел сотый матч в чемпионатах России в составе «Рубина», отметив юбилей «сухим» матчем и не пропустив от «Сочи» на выезде.

Также свой 100-й матч в элите провёл защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов, ранее выступавший за «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Рассказов Максим Осипенко Юрий Дюпин Мирослав Богосавац ещё теги
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