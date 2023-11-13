Сразу три игрока в 15-м туре сыграли сотые матчи в РПЛ за свой клуб

Сразу три игрока в минувшем, 15 туре Российской премьер-лиги провели сотые матчи за свой клуб.

Защитник «Ахмата», серб Мирослав Богосавац провел сотый матч в чемпионатах России, все из них – в составе грозненского клуба.

Результативный защитник «Ростова» Максим Осипенко в сотый раз в чемпионатах России вышел в стартовом составе дончан и отметил юбилейный для себя матч забитым голом.

А голкипер «Рубина» Юрий Дюпин провел сотый матч в чемпионатах России в составе «Рубина», отметив юбилей «сухим» матчем и не пропустив от «Сочи» на выезде.

Также свой 100-й матч в элите провёл защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов, ранее выступавший за «Спартак».