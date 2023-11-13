Рыбус не сыграет до конца года, подтвердил Рахимов

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил, что опытный защитник казанцев Мацей Рыбус не сыграет до конца календарного года.

«У него редчайшая травма, которую он получил на тренировке. Был удар в колено, и случился осколок в подколенной чашечке», - говорит Рахимов для «Матч ТВ», добавляя, что с восстановлением в таких случаях лучше не торопиться и пока футболист тренируется индивидуально.

Напомним, что Рыбус перебрался в «Рубин» минувшим летом из московского «Спартака», однако за казанский клуб опытный поляк сыграл всего лишь в двух официальных матчах – по одному в РПЛ и в Кубке России.