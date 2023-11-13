Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус не сыграет до конца года, подтвердил Рахимов

13 Ноября 2023 • 21:09 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил, что опытный защитник казанцев Мацей Рыбус не сыграет до конца календарного года.

«У него редчайшая травма, которую он получил на тренировке. Был удар в колено, и случился осколок в подколенной чашечке», - говорит Рахимов для «Матч ТВ», добавляя, что с восстановлением в таких случаях лучше не торопиться и пока футболист тренируется индивидуально.

Напомним, что Рыбус перебрался в «Рубин» минувшим летом из московского «Спартака», однако за казанский клуб опытный поляк сыграл всего лишь в двух официальных матчах – по одному в РПЛ и в Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Мацей Рыбус ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
17:58
«Факел» выдал лучший первый круг в элите на постсоветском этапе истории клуба
16:28
​Ташуев рассказал о работе над ментальностью в «Факеле»
15:43
Игрок «Факела» Божин: «Даже не вспомню моментов у ЦСКА во втором тайме»
12 Ноября
09:58
Калинин: «Асхабадзе говорил, что задача «Факела» — не вылететь»
09:42
Игрок «Факела» Якимов — о матче с ЦСКА: «В целом у нас было преимущество, хотелось бы забрать три очка»
09:15
Божин: «Факел» нельзя упрекнуть в том, что мы кого-то боимся»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
21:59 · Россия. Премьер-лига
В матче «Факела» и ЦСКА сыграли два вратаря старше 37 лет – это третий подобный случай в РПЛ
21:49 · Россия. Премьер-лига
Ревишвили: «Когда Бердыев выходил на тренировку – его было не узнать»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Я бы не стал торопиться с увольнением Ганчаренко»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Стукалов оценил низкую результативность Промеса в этом сезоне
21:37 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал лучшего тренера РПЛ в первом круге
21:32 · Россия. Премьер-лига
Альшин: «Болельщики «Факела» приехали бы и на матч в Москву»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Агент: Черчесова в «Спартаке» не будет — на место Абаскаля ищут иностранца
21:28 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий сыграет против легенд «Локомотива»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Евгений Чернов: «Ростов» стабилизировал ситуацию»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Сразу три игрока в 15-м туре сыграли сотые матчи в РПЛ за свой клуб
21:12 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Возможно, «Спартаку» стоит поменять главного тренера»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Рыбус не сыграет до конца года, подтвердил Рахимов
21:02 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» рассказал о самочувствии после операции на бедре
20:56 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Не считаю, что уступили «Рубину» по игре»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Стукалов назвал главную проблему «Динамо»
Все новости
Рекомендуем