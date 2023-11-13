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Заболотный: «Не считаю, что уступили «Рубину» по игре»

13 Ноября 2023 • 20:56 Комментировать
Сочи
0:2
Рубин

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный порассуждал о вчерашней игре сочинцев в РПЛ.

«Не считаю, что мы уступили по игре. Первый тайм был ровным, у нас были хорошие моменты, а «Рубин» забил с рикошета, гол корявым вышел. Потом еще удаление», - размышляет голкипер для «Матч ТВ».

Напомним, в минувшее воскресенье сочинцы всухую дома проиграли «Рубину» - 0:2. Однако в первом тайме хозяева вполне могли открыть счёт и выйти вперёд, будь в стопроцентном моменте точнее удар Кирилла Кравцова.

Южане продолжают занимать последнее место в турнирной таблице лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Заболотный Сочи

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