Заболотный: «Не считаю, что уступили «Рубину» по игре»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный порассуждал о вчерашней игре сочинцев в РПЛ.

«Не считаю, что мы уступили по игре. Первый тайм был ровным, у нас были хорошие моменты, а «Рубин» забил с рикошета, гол корявым вышел. Потом еще удаление», - размышляет голкипер для «Матч ТВ».

Напомним, в минувшее воскресенье сочинцы всухую дома проиграли «Рубину» - 0:2. Однако в первом тайме хозяева вполне могли открыть счёт и выйти вперёд, будь в стопроцентном моменте точнее удар Кирилла Кравцова.

Южане продолжают занимать последнее место в турнирной таблице лиги.