Стукалов назвал главную проблему «Динамо»

Авторитетный российский тренер Алексей Стукалов порассуждал о главной проблеме московского «Динамо» на данный момент».

«В клубе новый тренер. В отличие от Йокановича он исповедует более атакующий футбол, но его команда пока нашла баланс между атакой и обороной. В этом компоненте динамовцам надо прибавлять», - говорит Стукалов «Московскому комсомольцу».

Напомним, что динамовцы идут сейчас на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, однако в предыдущих матчах в рамках лиги команда не раз отдавала очки своим соперникам в матчах, в которых изначально вела. К слову, ещё тур назад динамовцы отдали ничью «Сочи» (3:3) в игре, в которой вели со счётом 3:1.