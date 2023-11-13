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Стукалов назвал главную проблему «Динамо»

13 Ноября 2023 • 20:45 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Авторитетный российский тренер Алексей Стукалов порассуждал о главной проблеме московского «Динамо» на данный момент».

«В клубе новый тренер. В отличие от Йокановича он исповедует более атакующий футбол, но его команда пока нашла баланс между атакой и обороной. В этом компоненте динамовцам надо прибавлять», - говорит Стукалов «Московскому комсомольцу».

Напомним, что динамовцы идут сейчас на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, однако в предыдущих матчах в рамках лиги команда не раз отдавала очки своим соперникам в матчах, в которых изначально вела. К слову, ещё тур назад динамовцы отдали ничью «Сочи» (3:3) в игре, в которой вели со счётом 3:1.

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