Гендиректор «Пари НН»: «Клуб выполнил задачу на первый круг»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов считает, что его клуб выполнил задачу на первый круг сезона Премьер-лиги.

«Мы выполнили программу, которую ставили на первую часть чемпионата из 15 туров. Команда впервые за несколько десятков лет добивается подобных результатов, для Нижнего Новгорода это очень знаково», - говорит Мелик-Гусейнов «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас нижегородцы идут на девятом месте турнирной таблицы, но отставание от третьего места составляет лишь четыре балла.

В следующем, 16-м туре Премьер-лиги команду Сергея Юрана ожидает гостевая встреча с «Ростовом» - этот клуб нижегородцы дома в этом сезоне уже побеждали.