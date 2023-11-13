Сапогов может вернуться на футбольное поле

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не исключил, что бывший форвард нижегородской «Волги» Алексей Сапогов может в будущем играть в Медиалиге. Ранее была создана нижегородская медийная футбольная команда «Почти любители» - Алексей может войти в её ряды.

«Такое возможно, переговоры, я так понимаю, ведутся», - говорит Мелик-Гусейнов телеканалу «Матч ТВ».

Алексей Сапогов прославился как форвард нижегородской «Волги» в 2012 году – он забил за волжан несколько мячей в РПЛ. Нападающий сыграл даже один матч за вторую сборную России, однако довольно быстро закончил с футболом в 2014 году.