Вера: «Локомотив» с лета ведёт переговоры о моём трансфере

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопрос о возможном переходе в московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что аргентинский хавбек может пополнить состав «железнодорожников» уже в январе.

«Локомотив» ведет переговоры о моем трансфере с июля месяца этого года. На данный момент моя голова забита делами «Оренбурга», — заявил футболист «РБ Спорту».

Действующее трудовое соглашение Веры с «Оренбургом» рассчитано до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет три миллиона евро.

Ранее спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев рассказал, за какую сумму клуб готов расстаться с Верой.