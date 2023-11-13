Калинин – о стадионе «Факела»: «Благодарность агрономам – их труд не замечают»

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин отметил труд агрономов Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже. Им удалось подготовить газон ЦСП к матчу «огнеопасных» против ЦСКА в минувшие выходные.

«Спасибо большое нашим агрономам, которые привели газон в норму. Он испортился из-за аномальных осадков, сейчас поле в норме. Большая им благодарность – их труд редко заметен», - говорит Калинин «Матч ТВ».

Напомним, что в конце октября «Факел» принимал «Спартак» (2:0), поле стадиона из-за обильных осадков сильно подпортилось и периодически напоминало кашу.