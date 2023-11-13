Вера признал, что ему очень тяжко даётся русский язык

Аргентинский легионер «Оренбурга» Лукас Вера признал, что изучение русского языка даётся ему очень непросто.

«Русский язык я учу каждый день. Как успехи? Успехов пока нет», - смеясь говорит Вера Sport24.

Напомним, что аргентинец перебрался в Россию летом 2022 года. Сейчас проходит его второй сезон в «Оренбурге». Существует довольно большая вероятность, что грядущей зимой футболист сменит клубную прописку на столичный «Локомотив».

Всего у 26-летенего Веры в этом сезоне набралось 15 матчей за клуб – в них он единожды забил и дважды отличался ассистом.