​Непомнящий сомневается в уровне Давилы и Келлвена из ЦСКА

Известный тренер Валерий Непомнящий указал на то, что ЦСКА временами совершает не самые удачные входящие трансферы. В качестве примера Непомнящий привёл Виктора Давилу и Дугласа Келлвена – эти футболисты пополнили состав московских «армейцев» в летнее трансферное окно.

«Возьмём Давилу. Да, в Воронеже забил красивый гол на 10-й минуте. Но после этого чилиец на поле растворился. Келлвен на правой бровке тоже не впечатляет. До Марио Фернандеса ему очень далеко. Скажу больше. Даже Гайич сильнее бразильского новичка!» - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на выходных ЦСКА сыграл вничью в гостях у «Факела» - 1:1. Виктор Давила открыл счёт в том поединке – чилийцу удался красивейший удар. На текущий момент «армейцы» занимают пятое место в таблице РПЛ.

Следующий матч чемпионата России ЦСКА проведёт 25 ноября. В этот день команда Владимира Федотова проведёт дерби против «Динамо».