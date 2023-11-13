Тимур Сулейманов рассказал, что хотел бы познакомиться с Исинбаевой

Форвард столичного «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о Елене Исинбаевой. У бывшей гимнастки, известной на весь мир, как и у Тимура, есть табасаранские корни.

«Был шокирован, когда узнал, что у нас общие корни. Больше о ней особо ничего не знаю, но, если нам удастся пересечься, было бы хорошо. Что бы я ей сказал? Поздоровался бы с ней, познакомились, все-таки она моя землячка», - говорит форвард «Локо» ТАСС.

Напомним, что в минувшие выходные Сулейманов оформил победный гол за свой клуб в ворота грозненского «Ахмата», замкнув пас с правого фланга от Ильи Самошникова. За «Локо» Тимур выступает с минувшего сентября.

Сулейманов: «Локомотив» не на своем месте