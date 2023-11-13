«Балтика» делегировала в сборные двоих футболистов

Калининградская «Балтика» отправит в национальные сборные двух игроков.

Как сообщает клубная пресс-служба, сборной Боливии поможет защитник Роберто Фернандес. Его команду ожидают матчи отбора на чемпионат мира против команд Перу и Уругвая.

А полузащитник Тигран Аванесян поможет молодёжной сборной Армении. Его команда выступает в квалификации к молодёжному чемпионату Европы: 17 ноября армяне сыграют против сверстников из Швейцарии, 21 ноября – против сверстников из Финляндии.

Напомним, что «Балтика» по итогу 15 тура РПЛ идёт на 14-м месте турнирной таблицы – активе клуба лишь 12 очков.