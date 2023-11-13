​Агент высказался о состоянии Уткина – хавбек пропустит сбор сборной России

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин вошёл в список игроков, которые пропустят ноябрьский сбор сборной России. Комментарий на этот счёт дал агент Тимофей Бердышев, работающий с 24-летним футболистом.

«Уткин немного приболел, у него вирус. Надеюсь, что Даниил будет готов к следующему матчу «Ростова». Но это зависит от того, как будет протекать его болезнь, как он выздоровеет», - слова агента приводит Metaratings.

Стоит сказать, что в рамках ноябрьского сбора национальная команда России проведёт домашний товарищеский матч против Кубы. Игра состоится в понедельник, 20 ноября.

В сезоне 2023/2024 Даниил Уткин провёл 18 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.