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​Агент высказался о состоянии Уткина – хавбек пропустит сбор сборной России

13 Ноября 2023 • 19:34 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин вошёл в список игроков, которые пропустят ноябрьский сбор сборной России. Комментарий на этот счёт дал агент Тимофей Бердышев, работающий с 24-летним футболистом.

«Уткин немного приболел, у него вирус. Надеюсь, что Даниил будет готов к следующему матчу «Ростова». Но это зависит от того, как будет протекать его болезнь, как он выздоровеет», - слова агента приводит Metaratings.

Стоит сказать, что в рамках ноябрьского сбора национальная команда России проведёт домашний товарищеский матч против Кубы. Игра состоится в понедельник, 20 ноября.

В сезоне 2023/2024 Даниил Уткин провёл 18 матчей, в которых забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Тимофей Бердышев Даниил Уткин ещё теги
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