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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о состоянии Баринова

13 Ноября 2023 • 19:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о состоянии своего клиента.

Ранее стало известно, что Баринов пропустил сбор национальной команды по медицинским причинам.

«У Димы небольшое мышечное повреждение. Получил его в матче со «Спартаком». Скорее всего, к следующему туру чемпионата России будет готов», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей за «Локомотив» и стал автором одного забитого мяча.

20 ноября сборная России встретится со сборной Кубы в рамках товарищеского матча. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по столичному времени.

Пять футболистов пропустят игру сборной России с Кубой
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Дмитрий Баринов Павел Банатин ещё теги

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