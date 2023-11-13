Агент рассказал о состоянии Баринова

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о состоянии своего клиента.

Ранее стало известно, что Баринов пропустил сбор национальной команды по медицинским причинам.

«У Димы небольшое мышечное повреждение. Получил его в матче со «Спартаком». Скорее всего, к следующему туру чемпионата России будет готов», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей за «Локомотив» и стал автором одного забитого мяча.

20 ноября сборная России встретится со сборной Кубы в рамках товарищеского матча. Игра пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по столичному времени.