​Тюкавин постоянно получает предложения – агент

Агент Алексей Сафонов, который работает с динамовцем Константином Тюкавиным, рассказал о предложениях по форварду.

Напомним, что на днях контракт Тюкавина с «Динамо» был продлён до конца сезона 2024/2025. Соглашение продлилось автоматически после того, как нападающий провёл на поле определённое количество минут.

«Да, у него есть такая опция автоматического продления. Что тут такого? Он не собирался уходить из «Динамо» лишь бы куда. Нам постоянно поступают различные предложения, работа идёт», - цитирует Сафонова Sport24.

В сезоне 2023/2024 Константин Тюкавин провёл 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.