38-летний ветеран РПЛ Кристиан Нобоа отправился в Турцию со своей девушкой, не предупредив клуб, которому он сейчас принадлежит – «Сочи».

«Нобоа должен был быть в Дубае, и клуб об этом знал. Ему нужно было поставить какие-то уколы. То, что игрок в Турции, в клубе не знали», - говорил Legalbet знакомый с ситуацией источник.

Теперь к футболисту, возможно, применят какие-либо санкции, так как он не держит в курсе клуб о своих перемещениях.

Источник отмечает, что ранее Нобоа уже отмечался подобным.

«Отпросился в Испанию в Барселону к другу-врачу. Дали ему 4 выходных, он их провёл на Ибице», - добавляет собеседник.

Вчера «Сочи», напомним, проиграл всухую дома «Рубину» - 0:2.