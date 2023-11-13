Ещё три легионера «Ахмата» получили приглашения в сборные

Ещё три легионера грозненского «Ахмата» вызваны в национальные сборные своих стран.

Защитник грозненцев Марат Быстров вызван в сборную Казахстана – команде Магомеда Адиева предстоит сыграть против сборных Сан-Марино и Словении в рамках финальных матчей отбора на Евро-2024. Полузащитник Светослав Ковачев поможет в играх против команд Венгрии и Сербии сборной Болгарии. А форвард Мохамед Конате отправится в сборную Буркина-Фасо – его команду ждут игры в отборе на чемпионат мира против команд Гвинеи-Биссау и Эфиопии.

Ранее в ряды своей национальной команды убыл полузащитник Бернард Бериша. Вчера он помог сборной Косова дома обыграть команду Израиля – 1:0. Также в сборную России на прошлой неделе был вызван Евгений Харин.