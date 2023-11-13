Матч с «Ростовом» стал для воспитанника ЦСКА Чернова 50-м за «Спартак»

Матч с «Ростовом» (2:1) в рамках 15 тура сезона РПЛ стал для воспитанника ЦСКА, 27-летнего защитника Никиты Чернова 50-м за «Спартак». Об этом официально сообщает пресс-служба «красно-белых». Клуб вручил Никите памятный приз, в связи с этим событием.

Напомним, что Чернов является воспитанником другого столичного клуба – ЦСКА. С 2014 по 2019 годы он принадлежал «армейцам», уходя несколько раз в аренду за этот период в такие клубы как «Балтика», «Енисей», «Урал». Лишь в 2019 году Чернов перебрался в «Крылья Советов», за которые полноценно выступал на контракте по 2021 год. Летом 2022 года защитник присоединился к «Спартаку».

В текущем сезоне у Чернова в активе 10 выходов на поле за клуб и один ассист.