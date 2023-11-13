Три легионера ЦСКА вызваны в национальные сборные

Три легионера из состава столичного ЦСКА вызваны в свои национальные сборные на время ближайшей международной паузы.

Так, форвард Виктор Давила и защитник Виктор Мендес помогут сборной Чили. А молодой полузащитник Аббосбек Файзуллаев – сборной Узбекистана.

Обе команды проведут матчи в отборе на чемпионат мира 2026 года. Так, сборная Узбекистана сыграет с командами Туркменистана и Ирана, а сборная Чили сыграет с против команд Парагвая и Эквадора.

Отметим, Давила в минувшую субботу поразил ворота «Факела» в очном матче «армейцев» и «огнеопасных» в Воронеже.