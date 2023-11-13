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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Непомнящий назвал проблему «Зенита»

13 Ноября 2023 • 18:58 Комментировать

Известный тренер Валерий Непомнящий назвал проблему нынешнего «Зенита». По словам Непомнящего, иностранные футболисты питерской команды снизили требования к себе, и теперь вспыхивают только эпизодами.

«Разочаровывают иностранцы – Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Барриос, Дуглас Сантос... Если в прошлом сезоне все они были в полном порядке, то сейчас снизили к себе требования. Уже не пашут так, как раньше», - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

При этом Непомнящий считает «Зенит» фаворитом в гонке за чемпионским титулом. На текущий момент – после первого круга – питерцы располагаются на второй строчке в таблице. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два очка.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Непомнящий
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