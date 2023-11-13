​Непомнящий: «Соболев порой ведёт себя, как Иванушка-дурачок»

Известный тренер Валерий Непомнящий сказал несколько слов о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

Непомнящий допускает, что нахождение Соболева на скамейке запасных «Спартака» является воспитательной мерой со стороны главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Соболев – enfant terrible российского футбола. С огромным самомнением. Порой ведёт себя, как Иванушка-дурачок. Возможно, Абаскаль действительно пытается его приструнить», - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

После первого круга «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 25 ноября – против «Балтики» на выезде.