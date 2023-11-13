На игре «Сочи» и «Рубина» зафиксирована самая низкая посещаемость в 15 туре

Российская премьер-лига подвела итоги посещаемости 15 тура, который ознаменовал конец первого круга.

Ранее мы сообщали, что центральный матч тура между «Зенитом» и «Краснодаром» посетило почти 47 тыс. человек, а именно 46 701 зритель. Это стало рекордом посещаемости в сезоне.

Второй показатель – у матча «Факела» и ЦСКА. Его на воронежском ЦСП посмотрели 13 454 человека. Третье – у игры «Спартака» и «Ростова» - 10 517 человек. Четвёртое – у матча «Динамо» и «Оренбурга» - 7 298.

Меньше всех зрителей было на игре «Сочи» и «Рубина» - всего 2 992 человека. На остальных играх тура было от 5 до 6 тыс. зрителей.