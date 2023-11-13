​Непомнящий высказался о роли Дзюбы в «Локомотиве»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о роли нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».

«Начнём с того, что в сегодняшнем «Локомотиве», где много молодых футболистов, роль Дзюбы очень важна. Он – лидер, может подобрать правильные слова в раздевалке. А главное, и на поле по-прежнему приносит пользу. Пусть глубоко не вспашет, но борозды не испортит», - цитирует Непомнящего «Спорт-Экспресс».

В первом круге чемпионата России Артём Дзюба провёл 13 матчей. В них опытный нападающий записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.

«Локомотив» после пятнадцати туров занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Крыльев Советов» на выезде.