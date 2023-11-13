ФК «Рубин» в своих соцсетях после вчерашнего матча с «Сочи» поприветствовал бывшего форварда команды – Ивана Игнатьева.

Напомним, что в минувшее воскресенье казанцы гостили в Сочи у одноимённого клуба и победили – 2:0. Игнатьев, который теперь выступает за сочинцев, на поле так и не вышел.

«Были рады встрече, Ваня!», - пишет пресс-служба клуба.

Сезон у 24-летнего форварда сочинцев пока не задаётся – он забил в 16 официальных матчах лишь один раз – с пенальти в ворота «Урала». Также у Ивана в активе одна голевая передача.

Выступал за «Рубин» форвард с зимы 2020 года по лето 2022, один раз уходил за это время в аренду – в «Крылья Советов».