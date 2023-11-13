​Форма «Рубина» действительно была испорчена из-за порыва – в клубе подтвердили

В «Рубине» прокомментировали информацию о том, что перед игрой с «Сочи» светлая форма команды была испорчена из-за порыва труб. В Казани подтвердили эту историю, отметив, что она не была выдумкой клуба, как сообщалось.

«На базе клуба за день до вылета в Сочи случился прорыв труб, складские помещения с формой и экипировкой были залиты водой. Доступным к матчу оказался только зелёный комплект формы», - ответ пресс-службы «рубиновых» приводит «Спорт-Экспресс».

В «Рубине» отметили, что клуб обратился к «Сочи» с просьбой сыграть в зелёной форме. Хозяева пошли навстречу и сыграли в белой форме.

Напомним, что матч 15-го тура Премьер-лиги между «Сочи» и «Рубином» завершился гостевой победой казанцев со счётом 2:0.