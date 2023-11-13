Гладилин: «Спартак» отыграл первый круг на тройку с минусом

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о результатах «красно-белых» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Я бы поставил «Спартаку» неудовлетворительную оценку за первый круг, отыграли на тройку с минусом. Можно было и даже двойку им влепить, но все же прошли в следующий раунд Кубка и ведут борьбу за третье место», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Эксперт уверен, что «Спартак» не сможет побороться за золотые медали в нынешнем сезоне РПЛ. По мнению Гладилина, трофей разыграют между собой «Зенит» и «Краснодар».

Команда Гильермо Абаскаля финишировала в первом круге РПЛ на шестой позиции, сумев пополнить свою копилку на 24 балла. Следующим соперником «Спартака» станет «Балтика» из Калининграда.