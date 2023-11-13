Промес поднялся на четвёртое место среди лучших ассистентов-легионеров РПЛ

Вчера вечером в матче против «Ростова» (2:1) Квинси Промес оформил голевую передачу на партнёра. Таким образом, нидерландец занял четвёртое место в пятёрке лучших ассистентов-легионеров в истории Премьер-лиги.

Теперь у Квинси 40 ассистов. Столько же у сыгравшего больше него матчей экс-игрока «Рубина» и ЦСКА Бибраса Натхо. Опережают Промеса три игрока – Кристиан Нобоа, 41 ассист, Мигель Данни, 47 ассистов и абсолютный лидер рейтинга Жоаозиньо – 61 ассист.

В рамках текущего сезона у Промеса в активе шесть голов и восемь голевых передач в рамках 18 выходов на поле в РПЛ и Кубке России.