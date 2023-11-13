Только при Бердыеве «Рубин» проводил более длинную серию без пропущенных в элите

Казанский «Рубин» набрал превосходную форму. Команда выиграла четыре из последних пяти матчей в рамках Премьер-лиги и ни в одной из пяти игр не пропустила.

Как сообщает Opta Sports, лишь при Курбане Бердыеве в 2009-2010 годах «рубиновые» показали лучшую серию без пропущенных мячей в элитном дивизионе чемпионата России. Она насчитывала тогда семь игр кряду.

Напомним, что после вчерашней уверенной победы над «Сочи» (2:0) «Рубин» взлетел в первую восьмёрку команд Премьер-лиги. С 22 очками казанцы расположились на восьмом месте.

«Рубин» уверенно переиграл «Сочи»