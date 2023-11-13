«Факел» выдал лучший первый круг в элите на постсоветском этапе истории клуба

Воронежский «Факел» продемонстрировал лучший первый круг в элитном дивизионе чемпионата России на постсоветском этапе в клубной истории. Новостью делится клубная пресс-служба.

Так, лишь единожды воронежцы заканчивали первую половину чемпионата на более высокой строчке в таблице: это было ещё во времена СССР в 1985 году. Тогда команда под руководством Виктора Марьенко после 17 туров расположилась на седьмом месте турнирной таблицы.

В текущем сезоне РПЛ «Факел» благодаря приходу Сергея Ташуева после первого круга занял 10 место с 19 очками в копилке.

Ранее главный тренер воронежцев рассказал о работе над ментальностью в его команде.