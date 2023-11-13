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«Факел» выдал лучший первый круг в элите на постсоветском этапе истории клуба

13 Ноября 2023 • 17:58 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Воронежский «Факел» продемонстрировал лучший первый круг в элитном дивизионе чемпионата России на постсоветском этапе в клубной истории. Новостью делится клубная пресс-служба.

Так, лишь единожды воронежцы заканчивали первую половину чемпионата на более высокой строчке в таблице: это было ещё во времена СССР в 1985 году. Тогда команда под руководством Виктора Марьенко после 17 туров расположилась на седьмом месте турнирной таблицы.

В текущем сезоне РПЛ «Факел» благодаря приходу Сергея Ташуева после первого круга занял 10 место с 19 очками в копилке.

Ранее главный тренер воронежцев рассказал о работе над ментальностью в его команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел

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