Канчельскис: «Очень неприятно видеть внизу «Ахмат» и «Сочи» - у них хорошие составы»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил команды, которые на данный момент находятся в зоне вылета РПЛ – это грозненский «Ахмат» и «Сочи».

«Неприятно видеть внизу таблицы «Ахмат» и «Сочи», обладающие хорошими составами. То, что они так проваливаются - удивительно, непонятно, в чем причины», - размышляет Канчельскис для «РИА Новости», говоря, что время исправиться как у грозненцев, так и у сочинцев ещё есть, а зимой в команду вероятно придут новые игроки.

Напомним, что сочинцы имеют в активе лишь 10 баллов. У грозненцев – 12 очков и 15 место. Столько же очков и у «Балтики», но калининградцы 14-е благодаря дополнительным показателям.

Ранее Андрей Созин заявил, что не видит в этом сезоне РПЛ команд, которые абсолютно разочаровывают.