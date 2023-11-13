​«Рубин» соврал «Сочи», что их форму залило нечистотами из канализации

На выходных в чемпионате России проходил матч между «Сочи» и «Рубином». Сочинцы провели игру в белой форме, хотя обычно команда играет на своём поле в синих цветах. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Сочи» должен был играть в тёмно-синей форме, а игроки «Рубина» - в футболках кремового цвета. Впрочем, за день до игры начальник казанского клуба связался с сочинцами и сообщил, что кремовая форма пришла в негодность из-за порыва канализационных труб на складе. В итоге «Сочи» согласился играть в белой форме.

После игры выяснилось, что порыва канализации не было. Зачем «Рубин» выдумал эту историю, непонятно.

Напомним, что «Рубин» обыграл «Сочи» со счётом 2:0.