Игнатов проводит самый результативный сезон в карьере

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов вчера сыграл немалую роль в победе над «Ростовом» (2:1). 23-летний футболист забил быстрый гол своей команды, открыв счёт в матче.

Как сообщает Opta Sports, Игнатов проводит свой самый результативный сезон в карьере. Сейчас у него в 13 матчах РПЛ набралось два забитых гола и три голевые передачи. Если брать ещё и Кубок России, то в этом турнире у спартаковца 6 сыгранных встреч, один оформленный гол и один ассист.

Игнатов является выпускником академии «Спартака», в которую перебрался в 2015 году из академии столичного ЦСКА.

Ранее Михаил назвал самый памятный момент за сотню игр в «Спартаке».