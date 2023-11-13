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​Александр Мостовой – об Абаскале: «Человек, который сам не играл в футбол, приехал учиться на такой команде – кошмар просто» эксклюзив

13 Ноября 2023 • 17:55 Комментировать

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскале.

- Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?

- Ничего Абаскаль не нащупал. Он просто приехал в команду учиться. Это вообще нормально? Человек, который сам не играл в футбол, приехал учиться на такой команде. Кошмар просто. Уже до смешного доходит. Он молодой, у него много времени, это понятно. Ему повезло, что у него тут есть хороший подбор футболистов. Если бы Абаскаля отправить в какой-нибудь «Урал» или «Сочи», он бы там максимум месяца три продержался бы.

- Почему Соболев и Джикия потеряли место в основе, как считаете?

- Это футбольный процесс, когда кто-то проигрывает конкуренцию. Это нормально. Другое дело, если некого выпустить на замену, но в «Спартаке» один игрок место потерял, а у тренера есть еще пять таких же ребят.

- То есть связка Дуарте – Бабич ничего не хуже, чем Дуарте – Джикия?

- Нет. Когда Бабич пришел, я сразу сказал, что он будет основным защитником.

Елена Григорьевская


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги
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