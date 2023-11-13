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​Александр Мостовой: «В первом круге «Спартак» выступил ниже среднего» эксклюзив

13 Ноября 2023 • 17:17 Комментировать

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении команды в первом круге чемпионата РПЛ.

- «Спартак» завершил первый круг чемпионата победой над «Ростовом». Как оцените игру команды в этом матче?

- Первые пятнадцать минут хозяева провели здорово, потом при форе москвичей в два мяча «Ростов» выровнял игру. По второму тайму мне показалось, что гости выглядели лучше, а в концовке матча «Спартак» чудом отстоят эту победу.

- То есть вы считаете, что москвичи отскочили?

- Ну не то, чтобы отскочили, просто отстояли победу. Потому что последние минут пятнадцать «Ростов» загнал команду в штрафную.

- Что же помешало команде Карпина набрать одно очко?

- Когда Песьяков привозит такой мяч, как второй гол, я этого вообще не понимаю. Футбол – это простая игра: выбей мяч. Но гол «Ростов» себе привез, и было понятно, что в конце матча команда будет кусать себе локти по этому поводу. Потому что времени и моментов отыграться ей не хватит. Так и получилось.

- Как бы вы оценили выступление «Спартака» в первом круге?

- Ниже среднего. Эта команда со всем, что ее окружает, однозначно должна быть в тройке. Скорее всего, она там и завершит чемпионат.

- Считаете, что во втором круге команде удастся прибавить?

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- Дело не в этом, а в том, что наш чемпионат выровнялся. Мы на протяжении всего первого круга это видели. Но «Спартак» всегда должен бороться за первое место. Он тратит миллионы на тренеров и другие расходы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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