Вада сделал в «Рубине» то, что в последний раз делал ещё Кварацхелия

Аргентинский полузащитник «Рубина» Валентин Вада во вчерашней игре против «Сочи» (2:0) на выезде отдал ассист на Руслана Безрукова, который в первом тайме открыл счёт в матче.

Как сообщает Opta Sports, это голевое действие стало для Вады третьим в трёх матчах подряд. Ранее голевым действием в «Рубине» в трёх матчах РПЛ подряд отмечался ныне вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия – весной 2022 года.

Напомним, 27 октября в 13 туре РПЛ Вада забил в ворота «Балтики», а 6 ноября – в ворота «Урала».

«Рубин» после 15 туров РПЛ занял место в первой восьмёрке – у команды 8 строчка и 22 очка.

«Рубин» уверенно переиграл «Сочи»