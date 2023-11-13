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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» озвучил задачу в РПЛ

13 Ноября 2023 • 17:10 Комментировать
Оренбург
...
Ахмат
26.11 12:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о задачах команды на оставшуюся часть сезона в РПЛ.

«Задача «Оренбурга» в этом сезоне просто не вылететь? Закрепиться и остаться в Премьер-лиге. Верю ли, что с Деограсией это удастся сделать? Если мы бы не верили, его бы здесь не было», — заявил Андреев порталу «РБ Спорт».

Напомним, испанский специалист стал главным тренером «Оренбурга» в августе этого года. На данный момент команда Деограсии находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата.

В прошлом сезоне «Оренбург» по итогам сезона стал седьмым.

 

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Оренбург Дмитрий Андреев Давид Деограсия ещё теги

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