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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин: «В этом сезоне РПЛ нет команд-разочарований»

13 Ноября 2023 • 17:04 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Футбольный эксперт и некогда представитель комитета РФС по этике Андрей Созин уверен, что в этом сезоне Премьер-лиги нет команд, которые можно однозначно назвать разочарованием.

«В том году было два реально слабых клуба — «Торпедо» и «Химки». Сейчас же явного аутсайдера нет, как и разочарований нет. Кандидаты на разочарование — это «Балтика» и «Сочи», но всё может поменяться», - говорит Созин Legalbet, добавляя, что вылететь может кто угодно.

Напомним, что в зоне вылета на данный момент идут «Ахмат» и «Сочи». У грозненцев 12 баллов, у сочинцев – 10. Однако на 14 месте с 12 баллами идёт «Балтика», 13 очков и 13 место – у «Оренбурга».

Прошлый сезон РПЛ покинули «Химки» (15 место) и «Торпедо» (16 место).

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Евро-Футбол.Ру,
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