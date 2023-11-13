Экс-тренер «Динамо»: «Команде пришлось нелегко в игре с «Оренбургом»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче с «Оренбургом».

«Не часто вижу «Оренбург», но вчера эта команда мне очень понравилась. «Динамо» пришлось нелегко во вчерашнем матче. Всё-таки у «Оренбурга» было несколько моментов. Во время матча я поймал себя на мысли о том, что команда, забившая первой, победит. Так и произошло. Хотя концовка была достаточно напряжённой. Я не отношу «Оренбург» к аутсайдерам», — сказал Петрушин.

Напомним, встреча 15-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Оренбургом» завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:0.