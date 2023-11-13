В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о работе главного тренера команды Давида Деограсии.

«Не уменьшился ли кредит доверия Деограсии? Не уменьшился. Надо понимать, в какой ситуации Давид пришел. Надо находиться внутри команды и понимать, в какой ситуации мы находимся», — цитирует функционера «РБ Спорт».

«Оренбург» завершил первый круг на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев пополнить свою копилку на 13 очков.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне под руководством Марцела Лички «Оренбург» с 22 баллами финишировал на 8-м месте в первом круге.