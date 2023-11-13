Эксперт намекает, что Ромащенко уволят в течение двух дней

Футбольный эксперт и экс-представитель комитета по этике РФС Антон Созин намекает на то, что главного тренера «Ахмата» Мирослава Ромащенко освободят от должности в течение двух ближайших дней.

«Ситуация в «Ахмате» последовала из-за поспешного увольнения Сергея Ташуева. У Мирослава Ромащенко что-то не пошло. Думаю, сегодня-завра объявят о некоем изменении в тренерском штабе клуба», - говорит Созин для Legalbet.

Напомним, что «Ахмат» при Ромащенко терпит катастрофу – в последний раз грозненцы побеждали в рамках РПЛ лишь 2 сентября. Тем не менее, в Кубке России клуб продолжил борьбу после группового этапа – весной «Ахмат» сыграет в Пути регионов.