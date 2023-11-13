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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кассьерра едва не установил рекорд Премьер-лиги

13 Ноября 2023 • 16:48 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Форвард питерского «Зенита» и по совместительству лучший бомбардир текущего сезона Российской премьер-лиги Матео Кассьерра едва не установил рекорд лиги в минувшем первом круге РПЛ. Он забил 12 голов в первых 14 матчах сезона.

Как сообщает Opta Sports, в этом веке больше голов в своих первых 14 матчах в сезоне забивали только Андрей Каряка (13 голов, «Крылья Советов», 2004 год), Жо (13 голов, ЦСКА, 2006 год), Веллитон (13 голов, 2010 год, «Спартак») и Сейду Думбия (13 голов, ЦСКА, сезон-2013/14).

12 голов, столько же, сколько и Кассьерра, забивали Федор Смолов в сезоне-2017/18 («Краснодар») и  Квинси Промес в 2022/23 («Спартак»).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Веллитон Фёдор Смолов Жо Андрей Каряка Сейду Думбия Матео Кассьерра Квинси Промес ещё теги

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