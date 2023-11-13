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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа лучшая связка игроков первого круга РПЛ

13 Ноября 2023 • 16:42 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Статистики из Opta Sports назвали лучшую связку игроков в первом круге Российской премьер-лиги. Это защитник «Локомотива» Наир Тикнизян и нападающий команды Максим Глушенков.

Так, эта пара ассистировала друг другу четырьмя голевыми передачами в рамках текущего сезона Премьер-лиги (по два раза каждый) – лучший результат в лиге. По три голевые передачи друг на друга у связок Константина Тюкавин и Муми Нгамалё («Динамо») и Квинси Промеса и Михаила Игнатова («Спартак»).

Напомним, что в минувшую субботу «Локо» принимал дома «Ахмат» и одержал волевую победу – 2:1. Сравняли счёт «железнодорожники» благодаря голу Глушенкова с ассиста от Тикнизяна.

​Турнирная таблица после первого круга РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Глушенков Наир Тикнизян ещё теги

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