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​«Надо говорить, что «Зенит» точно дошёл бы до финала Лиги чемпионов» - Уткин дал совет Родригао

13 Ноября 2023 • 16:41 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Защитник «Зенита» Родригао заявил, что питерская команда точно попала бы в четвертьфинал Лиги чемпионов, если бы выступала в этом турнире. Комментарий по поводу слов бразильца дал известный журналист Василий Уткин.

«Я вот не понимаю: чего мелочиться? Надо говорить: до финала дошли бы точно! Точно! Все равно ведь не проверишь, а звучит красиво», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Как известно, клубы Российской премьер-лиги сейчас не выступают в еврокубковых турнирах из-за санкций.

Стоит сказать, что «Зенит» в своей истории никогда не доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. Лучшим результатом питерцев в этом турнире было попадание в 1/8 финала (2012, 2014 и 2016 годы).


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин Родригао ещё теги

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