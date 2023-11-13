​«Надо говорить, что «Зенит» точно дошёл бы до финала Лиги чемпионов» - Уткин дал совет Родригао

Защитник «Зенита» Родригао заявил, что питерская команда точно попала бы в четвертьфинал Лиги чемпионов, если бы выступала в этом турнире. Комментарий по поводу слов бразильца дал известный журналист Василий Уткин.

«Я вот не понимаю: чего мелочиться? Надо говорить: до финала дошли бы точно! Точно! Все равно ведь не проверишь, а звучит красиво», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Как известно, клубы Российской премьер-лиги сейчас не выступают в еврокубковых турнирах из-за санкций.

Стоит сказать, что «Зенит» в своей истории никогда не доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов. Лучшим результатом питерцев в этом турнире было попадание в 1/8 финала (2012, 2014 и 2016 годы).