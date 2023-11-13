В «Динамо» рассказали, ведутся ли переговоры с Воробьёвым

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном трансфере форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва.

«С Воробьёвым из «Оренбурга» переговоры не ведутся, но есть много игроков, за которыми мы наблюдаем. Могу сказать, что точечные усиления этой зимой не исключены», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Ранее в «Оренбурге» заявили, что к футболисту есть интерес со стороны столичного коллектива, однако никакой конкретики на данный момент нет.

По итогам первого круга подопечные Марцела Лички финишировали на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 25 баллов.