​Ташуев рассказал о работе над ментальностью в «Факеле»

В шести последних матчах Премьер-лиги «Факел» добился четырёх побед при двух ничьих. Как следствие, команда Сергея Ташуева смогла подняться на 10-е место в турнирной таблице. Рулевой «огнеопасных» дал комментарий по поводу положения своей команды.

Давая комментарий для Sport24, Ташуев отметил, что победы вселяют уверенность. При этом тренер сказал, что его команде нельзя успокаиваться.

«Мы стараемся много работать над ментальностью. Говорим о том, что надо ставить другие цели, подниматься как можно выше. Если задана определённая планка, то ни в коем случае нельзя опускаться в плане отношения к профессии, самоотдачи, одержимости», - сказал Ташуев.

До конца 2023 года «Факел» сыграет в Премьер-лиге против «Рубина» (26 ноября), «Балтики» (2 декабря) и «Динамо» (10 декабря).