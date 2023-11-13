Защитник «Зенита» Родригао: «В матче с «Краснодаром» мы потеряли три очка»

Защитник «Зенита» Родригао высказался о матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). По мнению бразильского футболиста, «Зенит» заслуживал одержать победу.

«Думаю, мы потеряли три очка. Дома «Зенит» играл хорошо: контролировал матч, навязывал свой темп. У нас были моменты — мяч попал в штангу», — приводит слова Родригао Sport24.

После 15 туров РПЛ «Зенит» расположился на втором месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. От лидирующего «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на два балла. Отметим, что петербургский клуб является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд.