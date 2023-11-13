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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой: Очевидно, что между Абаскалем и Соболевым есть конфликт

13 Ноября 2023 • 16:22 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Ростов

В воскресенье «Спартак» обыграл «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России со счётом 2:1. Нападающий Александр Соболев вышел на поле только в концовке второго тайма. Экс-игрок «красно-белых» Александр Мостовой считает, что между Соболевым и Гильермо Абаскалем имеется конфликт.

«Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать. Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

После первого круга «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

Следующий матч «Спартак» проведёт 25 ноября, соперником будет «Балтика».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Александр Соболев Гильермо Абаскаль ещё теги

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